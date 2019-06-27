شاهد.. لاعبي الزمالك يهنئون إبراهيم حسن بعيد ميلاده الـ28

حرص لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك على تهنئة إبراهيم حسن بعيد ميلادة الـ28 . ونشر اللاعبين بعض الصور على حسابهم الرسمي بموقع تبادل الصور الشهير "إنستجرام" . وكتب اللاعب عبدالله جمعة " كل سنة وانت طيب يا ديمو ". وانت طيب يا ديمو ". بينما قال محمود جنش "كل سنة وانت طيب يا هيما يا جميل". Advertisements وقال يوسف اوباما "كل سنة وانت طيب يا ابو الصحاب". ونشر عمر السعيد معلقًا:" كل سنة وانت طيب يا ديمارا". جدير بالذكر أن ابراهيم حسن انتقل الي الزمالك قادمًا من الاسماعيلي من بداية موسم 2018، وفاز مع الزمالك ببطولة السوبر المصري السعودي وبطولة الكونفدرالية وينافس مع الزمالك على بطولة الدوري الممتاز التي تستكمل عقب نهاية كأس الأمم الأفريقية.

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