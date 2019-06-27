رياضة | نجم المغرب: من يهاجم هيرفي رينارد "ناكر للجميل"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم المغرب: من يهاجم هيرفي رينارد "ناكر للجميل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه يونس بلهندة نجم منتخب المغرب رسالة قاسية إلى الجماهير ووسائل الإعلام فى بلاده قبل مواجهة كوت ديفوار غدا في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال بلهندة في مؤتمر صحفي عقده اليوم: "لا أعرف لماذا ينتقدون هيرفي رينارد المدير الفنى للفريق؟! هو مدرب رائع ويحقق نتائج مبهرة ومن ينتقدونه هم ناكرين للجميل."

وأضاف بلهندة "المدرب حقق أشياء جيدة مع المنتخب وتأهل إلى كأس العالم ومع ذلك هناك من ينتقدونه، وهو أمر غريب."

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وتعرض المنتخب المغربي لأزمة قبل كأس الأمم بسبب استبعاد عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر السعودي بسبب خلافات مع زملائه في المعسكر وهو ما دفع البعض لتحميل رينارد المسئولية.

وعن أجواء معسكر أسود الأطلسي قال: "يومنا عادي نبدأ بالافطار ثم نخوض التدريبات وبعدها نحصل على قيلولة، ونعود على العشاء ونعقد اجتماعات فى المساء وبعدها نؤدي أنشطة ترفيهية مثل البلاي ستيشن."

ويستعد منتخب المغرب لمواجهة كوت ديفوار غدا في قمة مباريات المجموعة الرابعة على ستاد السلام، ويسعى لخطف بطاقة التأهل لثمن النهائي بعدما تغلب على ناميبيا في المباراة الأولى