رياضة | فاركو يبحث عن المواهب في المنوفية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فاركو يبحث عن المواهب في المنوفية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقام نادي فاركو اختبارات لكرة القدم في محافظة المنوفية اليوم الخميس، للبحث عن المواهب من مواليد 1999 حتى 2007 بحضور أحمد كنص رئيس قطاع الناشئين للنادي السكندري، وعدد من مدربي القطاع.

وشهدت الاختبارات التي أقيمت على ملعب "راجح" في مدينة تلا، حضور كبير من الناشئين من مختلف الأكاديميات .

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أشرف على الاختبارات مدربي أكاديمية باوك سبورت وهم أشرف مهدي، وبهاء شلتوت، ومحمود البطل، وأحمد شيكا، إضافة إلى مدربي قطاع الناشئين لنادي فاركو وهم أحمد الشاذلي، وأحمد مخيمر، ومحمد عباس، وأشرف البهنساوي، ومحمود خليل، وضياء الحق خميس، إضافة إلى علاء خضر مدرب، ورضا علي حسن مدربا حراس المرمى، ومحمد عثمان أخصائي، ومحمد حجاج ومحمد علي حسن لمهمات المدربين واللاعبين.

وأقيمت الاختبارات بتقسيم اللاعبين إلى مواليد مختلفة، لإجراء تقسيمات في الملعب، وتم إختيار ما يقرب من 50 لاعبًا متميزًا من إجمالي 300 لاعب تقدموا للاختبارات.