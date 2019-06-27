رياضة | محمد زيادة يحقق إنجازا تاريخيا للفروسية المصرية فى بطولة الجائزة الكبرى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد زيادة يحقق إنجازا تاريخيا للفروسية المصرية فى بطولة الجائزة الكبرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الفارس الدولى محمد طاهر زيادة لاعب منتخبنا الوطنى للناشئين وعضو المنتخب الأول المركز الثانى والميدالية الفضية فى بطولة الجائزة الكبرى للفروسية فئة الثلاث نجوم التى أقيمت فى بلجيكا ، فى إنجاز تاريخى للفارس واللعبة يتحقق خارج حدود الوطن ، وفى إطار استعدادات الفارس لخوض منافسات دورة الألعاب الإفريقية التى تقام فى المغرب أغسطس المقبل ، ودورة الألعاب الأوليمبية التى تستضيفها مدينة طوكيو اليابانية الصيف المقبل ، شارك فى البطولة 50 فارسا من بينهم أفضل 15 فارسا على مستوى العالم ، ومن بينهم أيضا أسرع 3 فرسان فى العالم، هم الهولندى هارى سسولدر ، والالمانى دانيال دوسير ، والبريطانى لورنيزو دى لوكا .

أحتل محمد زيادة المركز الأول فى التصفية الأولى متفوق على الفرسان السبعة الذين تاهلو معه للتصفية الثانية ، بعد أن تمكنوا من إنهاء المنافسات بدون نقاط.جزاء ، ولكن فى الجولة الثانية حصل زيادة على المركز الأول بتحقيقه أسرع زمن فى البطولة ، ولكنه ارتكب أربع نقاط.جزاء جعلته يحل فى المركز الثانى بعد الفارس الهولندى هارى سسولدر الذى فاز بالميدالية الذهبية بدون نقاط جزاء .