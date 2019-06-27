رياضة | منتخب مصر يمنع صلاح من التدخل في أزمة وردة

خضع عمرو وردة لاعب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، منذ قليل لجلسة تحقيقة داخل معسكر الفراعنة، للرد على أنباء الفيديو المنسوب إليه خلال الساعات الماضية.

وحضر الجلسة عضوين من الاتحاد المصري لكرة القدم وهاني رمزي المدرب العام وأحمد ناجي مدرب حراس المرمى، فيما تم منع أي لاعب من حضور التحقيقات أو الرد بشأن الأزمة.

وحرص الجهاز الفني على التحدث إلى عدد من اللاعبين على رأسهم محمد صلاح ووليد سليمان وأحمد المحمدي وعبدالله السعيد، ومنعهم من التدخل في الأزمة المثارة بأوامر من مسؤولي الجبلاية.

ومن المقرر أن يتم رفع نتائج التحقيق إلى هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري، لاتخاذ القرار اللازم بشأن اللاعب وحسم موقفه من العودة أو استمرار استبعاده.

وأعلنت الجبلاية، أمس عن استبعاد اللاعب نهائيا من تدشرف تمثيل الفراعنة في أي أحداث ودية أو رسمية، على خلفية تورطه في فيديو مسئ وسلوكه الخاطئ ورغبتهم في عدم تأثر باقي اللاعبين خلال بطولة الأمم الإفريقية.