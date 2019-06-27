رياضة | مانشستر سيتي يرفض ضم نجم باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي يرفض ضم نجم باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية بأن​ ​داني ألفيس نجم باريس سان جيرمان عرض نفسه على ​مانشستر سيتي​.



وأشارت صحيفة tribal football البريطانية إلى أن ألفيس أعلن الأسبوع الماضي رحيله عن PSG في الصيف الحالي. وأفادت الصحيفة البريطانية بأنه تلقى عددا من العروض منذ إعلانه الرحيل وأنه مع ذلك لم يعلن عن أي شيء.



وأكدت الصحيفة البريطانية بأن ألفيس أجرى اتصالات مع السيتيزنز بشأن الرحيل إلى إنجلترا.



وذكرت الصحيفة البريطانية أن إستجابة مانشستر سيتي على النجم البرازيلي كانت فاترة، حيث يتطلع السيتزنز للتعاقد مع أهداف أخرى.