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رياضة | جوارديولا يكشف حقيقة اهتمامه بنجم ريال مدريد

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نفى جوسيب ​جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي​ اهتمامه بالتعاقد مع​ ​ماركو أسينسيو​ نجم ريال مدريد في الميركاتو الصيفي الحالي.


وقال جوارديولا في تصريحات لصحيفة tribal football البريطانية عن الاهتمام بأسينسيو : "لا توجد فرصة لأن يوقع مع السيتي".


وعن اهتمامه ​برودريجو جويس نجم ريال مدريد الجديد​، اختتم جوارديولا حديثه قائلاً: "ليس لدي أي فكرة عن الموضوع، سنرى، إنه لاعب رائع".

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