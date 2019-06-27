رياضة | جوارديولا يكشف حقيقة اهتمامه بنجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوارديولا يكشف حقيقة اهتمامه بنجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى جوسيب ​جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي​ اهتمامه بالتعاقد مع​ ​ماركو أسينسيو​ نجم ريال مدريد في الميركاتو الصيفي الحالي.



وقال جوارديولا في تصريحات لصحيفة tribal football البريطانية عن الاهتمام بأسينسيو : "لا توجد فرصة لأن يوقع مع السيتي".



وعن اهتمامه ​برودريجو جويس نجم ريال مدريد الجديد​، اختتم جوارديولا حديثه قائلاً: "ليس لدي أي فكرة عن الموضوع، سنرى، إنه لاعب رائع".