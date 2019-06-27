رياضة | جوارديولا يكشف حقيقة اهتمامه بنجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوارديولا يكشف حقيقة اهتمامه بنجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نفى جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي اهتمامه بالتعاقد مع ماركو أسينسيو نجم ريال مدريد في الميركاتو الصيفي الحالي.
وقال جوارديولا في تصريحات لصحيفة tribal football البريطانية عن الاهتمام بأسينسيو : "لا توجد فرصة لأن يوقع مع السيتي".
وعن اهتمامه برودريجو جويس نجم ريال مدريد الجديد، اختتم جوارديولا حديثه قائلاً: "ليس لدي أي فكرة عن الموضوع، سنرى، إنه لاعب رائع".