رياضة | دوناروما بديل رايولا في باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دوناروما بديل رايولا في باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن دخول باريس ​سان جيرمان​ الفرنسي في مفاوضات مع ميلان لضم حارس مرماه جيانلويجي ​دوناروما​ لخلافة مواطنه جيانلويجي بوفون في حديقة الأمراء.



وأفادت صحيفة توتو سبورت الإيطالية بأن PSG سيعرض حارسه الفونس ​رايولا​ في صفقة تبادلية للحصول على دوناروما من ميلان.



وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن قيمة دوناروما تبلغ 50 مليون يورو تقريبًا وهو رقم ليس صعب على نادي بحجم باريس سان جيرمان.



وذكرت الصحيفة الإيطالية أن ​ميلان​ قد يرحب باتمام الصفقة التبادلية، حيث سيقا المبلغ الذي سيدفعه باريس إلى 30 مليون يورو.



يُذكر أن بوفون لعب لباريس سان جيرمان موسم واحد فقط تخلله التتويج بلقب ​الدوري الفرنسي ورحل نهاية الموسم الماضي​.