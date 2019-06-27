رياضة | لامبارد يقترب من خلافة ساري في تشيلسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لامبارد يقترب من خلافة ساري في تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن تشيلسي​ سيعين ​فرانك لامبارد​ نجم الفريق السابق والمدير الفني الحالي لديربي كاونتي الذي ينافس في الدرجة الأولى مديراً فنياً جديداً بسعر قليل.



وأفادت صحيفة tribal football البريطانية بأن تشيلسي مستعد لتعيين لامبارد بعقد يبلغ ثلاث مواسم مقابل 16.5 مليون جنيه إسترليني.



وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن لامبارد لن يكون من بين أفضل المدربين أجرا في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث قاد مانويل بيليجريني وستهام يونايتد مقابل 7 ملايين جنيه إسترليني في الموسم.



كما ذكرت الصحيفة البريطانية أن​ ​رالف هازنهوتل​ المدير الفني لساوثهامبتون وافق على الحصول على 6 ملايين جنيه استرليني بينما يتقاضى ​أوناي إيمري​ المدير الفني ​لآرسنال​ راتبا يبلغ 6 ملايين جنيه إسترليني.



كما أوضحت الصحيفة البريطانية أن ​أولي جونار سولسكاير​ المدير الفني ل​مانشستر يونايتد​ يتقاضى 7.5 ملايين جنيه إسترليني وهو نفس الراتب الذي يتقاضاه​ ​يورجن كلوب المدير الفني لليفربول​.