رياضة | أحمد شوبير والرفاعي يكرمان سارة عصام صاحبة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد شوبير والرفاعي يكرمان سارة عصام صاحبة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الكابتن أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم والدكتورة دينا الرفاعي عضو مجلس الإدارة، سارة عصام نجمة مصر للكرة النسائية والمحترفة بنادي ستوك سيتي الإنجليزي والحاصلة على الحذاء الذهبي ولقب هداف الدوري الإنجليزي للكرة النسائية لموسم 2018-2019.

ودار الحديث حول تألق اللاعبة في انجلترا وكيفية النهوض بمستوى اللعبة في مصر وتشكيل منتخب نسائي يكون له تواجد قوي على الساحة الإفريقية وتم تسليم سارة عصام علم الاتحاد وميدالية تذكارية.