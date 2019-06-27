رياضة | سيليسن بعد انتقاله لفالنسيا : يوم خاص بالنسبة لي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيليسن بعد انتقاله لفالنسيا : يوم خاص بالنسبة لي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الهولندي ياسبر ​سيليسن​ حارس مرمى برشلونة والمنتقل حديثا إلى ​فالنسيا​ عن سعادته بالانتقال لصفوف الخفافيش في سوق الانتقالات الصيفية.



وقال سيلسن في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية : "هذه خطوة بالنسبة لي مميزة ومهمة جدًا وأنا سعيد جدًا. لقد اخترت سريعا الانتقال إلى فالنسيا لأن الأمر ليس صعب بالنسبة لي وتحدثت مع رونالد كومان لاتعرف اكثر على النادي".



واختتم سيلسن تصريحاته قائلاً : "فالنسيا فريق جيد ولديه تاريخ عظيم، الأمر لم يكن صعب علي وكل ما أريده أن أبدأ في المشاركة وأحقق الانتصارات هذا يوم خاص بالنسبة لي".