رياضة | خناقة في منتخب تونس

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يعقد الجهاز الفني للمنتخب الأول التونسي بقيادة الفرنسي آلان جريس المدير الفني، جلسة خاصة بين يوسف المساكني قائد الفريق وبسام الصرارفي زميله بالمنتخب، قبل مواجهة مالي، بالأمم الإفريقية.

تأتي الجلسة لإحتواء الأزمة بين الثنائي والتي نشبت بينهما مساء أمس الأربعاء داخل معسكر المنتخب التونسي بالسويس،بعدما حدثت مشاجرة كبيرة، ولكم المساكني للصرافري بوجهه، خلال تناول اللاعبين للعشاء.