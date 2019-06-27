رياضة | مدرب نامبيا: نعلم قوة جنوب إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب نامبيا: نعلم قوة جنوب إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد ريكاردو مانيتي المدير الفني لمنتخب ناميبيا سعادته بالمستوى الذى ظهر عليه فريقه في مباراة المغرب مؤكدًا على محاولة منتخب بلاده تقديم أداءً طيبًا في مجموعة قوية للغاية يعتبر فريقه أضعف منتخب فيها.



وقال مانيتي في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة جنوب إفريقيا نعلم قوة منتخب الاولاد ولاعبيه وخسارته امام كوت ديفوار ستصعب المواجهه.

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فطبيعه هذه المجموعة أننا نعلم جميعنا بعضنا البعض وأثبتنا ذلك في مباراة المغرب ومباراة الغد ستكون فرصة لنا للفوز والنظر للصعود للدور المقبل.

واستكمل قائلا هذه المباراة سيحاول كل فريق فيها على الثلاث نقاط ونجب أن نكون جاهزين وغدا أحد الأمسيات التى ستحدد ونؤكد من الممكن أن نتاهل أم سنخرج مبكراً.