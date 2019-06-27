رياضة | سيدريك باكامبو نجم الكونغو لـ"الخليج 365 الرياضي": سنحارب للنهاية في أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيدريك باكامبو نجم الكونغو لـ"الخليج 365 الرياضي": سنحارب للنهاية في أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر سيدريك باكامبو مهاجم منتخب الكونغو الديمقراطية ونادي بكين سينوبو اليابانى ولاعب فياريال الإسبانى السابق، عن حزنه الشديد بسبب الموقف الحرج الذى يتواجد به منتخب بلاده فى بطولة كأس الأمم الإفريقية وتذيله للمجموعة الأولى بدون أى نقطة أو إحراز أى هدف خلال المباراتان السابقتين أمام أوغندا ومصر.

وتحدث باكامبو لـ"الخليج 365 الرياضي": "لعبنا مباراتيت حتى الأن ولم نحصل على أى نقطة خلالهم وخسرنا المباراتين وذلك شئ صعب جداً لنا".

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وعن مواجهة منتخب زيمبابوي قال باكامبو: "مباراة زيمبابوى القادمة صعية لأنه فريق قوى ويجب عدم الإستهانة به بالطبع ولكننا سنقاتل من أجل النهاية وسنحارب للفوز فى المباراة من أجل حصد الثلاث نقاط".

وتابع باكامبو: "سنبحث عن الفوز المباراة القادمة أمام خصم صعب وهو زيمبابوى حتى إذا لم نصعد ولكن يجب العودة لبلادنا على الأقل بفوز ولا يجوز العودة دون الحصول على أى نقطة".

يذكر أن الكونغو الديمقراطية تتذيل المجموعة الأولى دون نقاط بينما يأتى منتخب مصر فى الصدارة برصيد 6 نقاط ثم أوغندا 4 نقاط ثم زيمبابوى نقطة.