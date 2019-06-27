رياضة | الزمالك يستثني محمد إبراهيم من العقوبات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يستثني محمد إبراهيم من العقوبات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك عن موقف العقوبات الموقعة على محمد إبراهيم لاعب الفريق بسبب غيابه عن التدريبات في بداية فترة الإعداد.

وأكد المصدر أن إبراهيم حصل على إذن من خالد جلال المدير الفني للفريق بالغياب ف يبداية فترة الإعداد لتواجده خارج مصر وأكد له أنه سيتأخر في العودة، مشيرًا إلى أن اللاعب سيتم رفع العقوبات المالية التي تم توقيعها عليه مؤخرًا.

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وأشار المصدر إلى أن خالد جلال المدير الفني للفريق تحدث مع اللاعب وأشاد بمستواه وقدراته وطلب من التركيز الكامل في الفترة المقبلة وأهمية تواجده مع الفريق لما يمتلكه من مهارة عالية بجانب كونه أحد كباتن الفريق وضرورة الحديث مع زملائه والتأكيد على أهمية المرحلة المقبة.

ويخوض الزمالك فترة إعداد حاليًا بسبب توقف بطولة الدوري وعدم الارتباط بأي لقاء رسمي بسبب إقامة بطولة أمم افريقيا 2019 في مصر على أن يخوض الفريق بعدها 3 لقاءات أمام الجونة والإسماعيلي والأهلي في بطولة الدوري.