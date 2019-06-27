رياضة | الفتاة المكسيكية تفجر مفاجأة عن علاقتها بعمرو وردة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفتاة المكسيكية تفجر مفاجأة عن علاقتها بعمرو وردة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الفتاة المكسيكية "جيوفانا فال" المتسببة في استبعاد عمرو وردة من معسكر منتخب مصر بدعوى التحرش الجنسي بها.

وأكدت جيوفانا عبر حسابها الشخصي عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنها لم تقابل عمرو وردة وكان التواصل بينهما من خلال وسائل التواصل الاجتماعي فقط.

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وأوضحت أنه غير مسئولة عن استبعاد عمرو وردة من منتخب مصر قائلة: "لا أفهم أسباب هذه الانتقادات ولا أفهم الأشخاص الذين يقولون إنني دمرت حياة عمرو وردة".