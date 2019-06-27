رياضة | مدرب جنوب إفريقيا : نحترم ناميبيا ونسعى للفوز عليهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب جنوب إفريقيا : نحترم ناميبيا ونسعى للفوز عليهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد ستيوات باكستر المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا، صعوبة مواجهة الغد أمام ناميبيا على ستاد السلام في ثاني جولات مجموعات بطولة الأمم الإفريقية 2019 بمصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو.

وتابع باكستر خلال المؤتمر الصحفي، أن فريقه يسعي للفوز لتعويض الخسارة أمام كوت ديفوار، وكذلك ناميبيا خسر من المغرب بهدف في الدقائق الأخيرة لذا يرغب أيضا في التعويض.

وشدد مدرب البافانا بافانا على هذا الفريق لعب مباراة جيدة أمام المغرب، نكن لهم كل الاحترام، إذا فعلنا ذلك سنربح المباراة.