رياضة | مدرب جنوب إفريقيا : نحترم ناميبيا ونسعى للفوز عليهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب جنوب إفريقيا : نحترم ناميبيا ونسعى للفوز عليهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد ستيوات باكستر المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا، صعوبة مواجهة الغد أمام ناميبيا على ستاد السلام في ثاني جولات مجموعات بطولة الأمم الإفريقية 2019 بمصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو.
وتابع باكستر خلال المؤتمر الصحفي، أن فريقه يسعي للفوز لتعويض الخسارة أمام كوت ديفوار، وكذلك ناميبيا خسر من المغرب بهدف في الدقائق الأخيرة لذا يرغب أيضا في التعويض.
وشدد مدرب البافانا بافانا على هذا الفريق لعب مباراة جيدة أمام المغرب، نكن لهم كل الاحترام، إذا فعلنا ذلك سنربح المباراة.
وتابع: يجب أن نكون واقعيين، وأن نربح بكل ما نملك، نستطيع أن نفعل ذلك، ويجب أن ننظر إلى ناميبيا بطريقة واقعية، يجب أن يفكر اللاعبون بشكل إيجابي.
وشدد باكستر على حزنه من الانتقادات التي يتعرض له بأن جنوب إفريقيا سيعود للديار، أو الحديث عن ضعف منتخب ناميبيا، كل الأشخاص يعملون على تصدير الإحباط لنا، كنا ننتظر أن نري 65 مليون شخص يشجعونا بدلا من المطالبة بقطع رؤوسنا.
وبشأن الخسارة أمام الأفيال، قال المدير الفني: "أهدرنا بعض الفرص، أعتقد أنه كان من حقنا ضربة جزاء، كانت هناك فرص ولكنها لم تكن كافية.
وأوضح أنه سيكون هناك تغييرات في تشكيل الأولاد أمام ناميبيا، مؤكدا أنه يعرف الكثير عن منتخب ناميبيا وأيضا هم يعلمون عنا الكثير.
يذكر أن المغرب تتصدر المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط بالتساوي مع كوت ديفوار، ويأتي جنوب إفريقيا وناميبيا في المركزين الثالث والرابع بدون رصيد من النقاط.