رياضة | ريال مدريد يستسلم أمام ناصر الخليفي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يستسلم أمام ناصر الخليفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استسلم نادي ريال مدريد الإسباني أمم ناصر الخليفي مالك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة كيليان مبابي نجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ريال مدريد قرر الانسحاب من الصفقة أمام تعنت ناصر الخليفي ورفضه رحيل كيليان مبابي في الميركاتو الصيفي.

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وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد أجل المفاوضات لعام 2020 على أمل الفوز بالصفقة بأي شكل لرغبة زين الدين زيدان المدير الفني للفريق في حسمها.