رياضة | لاعب جنوب إفريقيا: لا نلتفت إلى الانتقادات.. نركز فقط في المباريات

تحدث دين فورمان لاعب منتخب جنوب إفريقيا، عن مواجهة منتخب بلاده غدا أمام ناميبيا في ثاني جولات الفريقين بمجموعات بطولة الأمم الإفريقية مصر2019 خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو بمشاركة 24 منتخبا.

وقال فورمان في المؤتمر الصحفي الذي يقام باستاد السلام: إنه لا يلتفت إلى الانتقادات التي توجه إليه وباقي زملائه في الفريق، فهم معتادون على ذلك، مشددا على أن تركيزهم في المباريات فقط ولا يلتفتون للانتقادات.

وبشأن الحصول على استراحات أثناء اللقاء لتناول المياه، قال فورمان: يجب أن يذهب اللاعبون لأخذ استراحات لأن الجو حار جدا، في المباراة السابقة كان هناك إصابة لأحد اللاعبين فتوجه ال21 لاعبا الآخرين لشرب المياه.

يذكر أن المغرب تتصدر المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط بالتساوي مع كوت ديفوار، ويأتي جنوب إفريقيا وناميبيا في المركزين الثالث والرابع بدون رصيد من النقاط