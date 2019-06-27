اونلاين | مشاهدة مباراة مدغشقر وبوروندي بث مباشر madagascar vs burundi يلا شوت Total Africa Cup of Nations 2019

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يلا شوت HD بث مباشر مباراة مدغشقر ضد بوروندي كورة ستار جودة عالية بدون تقطيع

بث مباشر مباراة مدغشقر ضد بوروندي والتي تجمع المنتخبان الخميس على أرضية ملعب إستاد الإسكندرية لحساب مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الافريقية التي تحتضنها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو.

ومن المنتظر أن تنقل المباراة على الهواء مباشرةً في تمام الساعة السادسة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العريبة المتحدة تمام الساعة الخامسة والنصف عصراً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

ويدخل منتخب مدغشقر المباراة بالتشكيل الآتي :-

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• حراسة المرمى: ميلفين أدرين

• الدفاع: جيروم مومبري – باسكال رازاكانانتيناينا – توماس فونتين – رومان ميتانير

• الوسط: إبراهيما أمادا – أنيست أندريانانتيناينا – ماركو إلايماهاريترا

• الهجوم: كارولوس أندرياماهيتسينورو – فانيفا إيما أندرياتسيما – لالاينا نومينجاناهاري

يمكن لرواد موقع الخليج 365 الرياضي متابعة المباراة على الهواء مباشرةً عبر روابط كورة جول Kora Goal والتي تتيح لعشاق المنتخبين متابعة المباراة على الهواء مباشرةً بالإضافة إلى كورة أونلاين Kora Online وكورة ستار Kora Star مع لايف فور إتش دي Live7HD.