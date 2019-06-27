لم يدفع لها.. فلبينية تتسبب في إصدار حكم قضائي ضد رياض محرز

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قضت محكمة بريطانية، بإلزام النجم الجزائري رياض محرز، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، ومنتخب الجزائر، وزوجته ريتا، بسداد أكثر من 3600 جنيه إسترليني لمربية أطفال كانت تعمل لديهما.

محكمة العمل، التي نظرت الدعوى، قالت: إن الزوجين اقتطعا بشكل غير قانوني جزءا من أجر الفلبينية كاتالينا ميرافلورز، المربية التي تولت رعاية طفلتيهما.. وأمرت المحكمة محرز وزوجته بدفع 150 جنيها إسترلينيا تعويضا عن أضرار لحقت بالمربية بسبب عدم تسديد نفقات معينة تحملتها.

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كاتالينا ميرافلورز قالت في تصريحات لها نقلتها صحيفة “ذا صن” البريطانية: “لقد عملت بالفعل، واجتهدت في عملي من أجل هذا المال”.

كاتالينا كانت تعمل كجليسة لأطفال رياض محرز، وتحصل على مبلغ يقدر بنحو 15 دولارا في الساعة، ويبدو أنه تأخر في سداد الأموال المطلوبة منه لها نظير عملها لساعات إضافية، بحسب ما ذكر موقع “ميل أونلاين” البريطاني.

ويبدو أن المشكلة بدأت عندما انتقل النجم الجزائري إلى مدينة مانشستر بحسب ما ذكرته صحيفة “ذا صن”، حيث اضطرت كاتالينا إلى المكوث مع الطفلتين في غرفتهما في منزل محرز، وصارت تعمل لساعات أطول مما كان متفق عليه بينهما وهو العمل 5 أيام في الأسبوع من الاثنين إلى الجمعة من الثامنة صباحا حتى السادسة مساء.