ليونيل ميسي يتعرض للإحراج من جديد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد منتخب بلاده، إلى هجوم وانتقادات جديدة، هذه المرة ليس من جماهير “التانجو” ردا على أداء منتخب بلادهم المخيب للآمال في بطولة “كوبا أميركا”، ولكنه من واحد من أكبر الأسماء في عالم تدريب كرة القدم.

الهولندي لويس فان جال، المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد، هاجم ليونيل ميسي مهاجم فريق برشلونة الإسباني، بتصريحات وصفه فيها “بالمتخاذل”، ليس فقط مع منتخب بلاده، بل حتى مع ناديه برشلونة.

Advertisements

المدرب الهولندي المخضرم لام ميسي على فشل برشلونة بتحقيق دوري أبطال أوروبا في آخر 4 مواسم، حيث قال: أنا أحبه كلاعب فردي.. إنه أفضل لاعب فردي في العالم، لكن لماذا لم يفز بدوري الأبطال لمدة خمس سنوات؟، كقائد للفريق عليك بطرح هذا السؤال على نفسك.

برشلونة كان قد حقق لقب دوري أبطال أوروبا آخر مرة عام 2015، ليهيمن بعدها غريمه ريال مدريد على اللقب لثلاثة مواسم، قبل أن يتوج ليفربول الإنجليزي الموسم الماضي باللقب.

فان جال أضاف: برشلونة لديه تشكيلة رائعة وأعتقد أن ميسي مسئول أيضا عما يحدث هناك.. أسلوب المدرب السابق بيب جوارديولا هو الذي ساعد ميسي على تحقيق الألقاب، لقد فاز جوارديولا مع برشلونة لأنه كان يمتلك ميسي، لكنه لم يسمح لميسي باللعب بطريقته الخاصة.. ولكن ميسي تأقلم لأسلوب الفريق وليس العكس.

فان جال سبق له تدريب برشلونة في فترتين، الفترة الأولى بين عام 1997 و2000، والفترة الثانية لموسم واحد عام 2003.