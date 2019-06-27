الارشيف / اخبار الرياضه

ليونيل ميسي يتعرض للإحراج من جديد

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض النجم الأرجنتيني ليونيل ، قائد منتخب بلاده، إلى هجوم وانتقادات جديدة، هذه المرة ليس من جماهير “التانجو” ردا على أداء منتخب بلادهم المخيب للآمال في بطولة “كوبا أميركا”، ولكنه من واحد من أكبر الأسماء في عالم تدريب كرة القدم.

الهولندي لويس فان جال، المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد، هاجم ليونيل ميسي مهاجم فريق الإسباني، بتصريحات وصفه فيها “بالمتخاذل”، ليس فقط مع منتخب بلاده، بل حتى مع ناديه برشلونة.

Advertisements

المدرب الهولندي المخضرم لام ميسي على فشل برشلونة بتحقيق في آخر 4 مواسم، حيث قال: أنا أحبه كلاعب فردي.. إنه أفضل لاعب فردي في العالم، لكن لماذا لم يفز بدوري الأبطال لمدة خمس سنوات؟، كقائد للفريق عليك بطرح هذا السؤال على نفسك.

برشلونة كان قد حقق لقب دوري أبطال أوروبا آخر مرة عام 2015، ليهيمن بعدها غريمه على اللقب لثلاثة مواسم، قبل أن يتوج الإنجليزي الموسم الماضي باللقب.

فان جال أضاف: برشلونة لديه تشكيلة رائعة وأعتقد أن ميسي مسئول أيضا عما يحدث هناك.. أسلوب المدرب السابق بيب جوارديولا هو الذي ساعد ميسي على تحقيق الألقاب، لقد فاز جوارديولا مع برشلونة لأنه كان يمتلك ميسي، لكنه لم يسمح لميسي باللعب بطريقته الخاصة.. ولكن ميسي تأقلم لأسلوب الفريق وليس العكس.

فان جال سبق له تدريب برشلونة في فترتين، الفترة الأولى بين عام 1997 و2000، والفترة الثانية لموسم واحد عام 2003.

bc2347e1fc.jpg
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ليونيل ميسي يتعرض للإحراج من جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا