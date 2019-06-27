مصارع يرد على أحلام جون سينا بالكوابيس

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رد المصارع الأمريكي إيثان كارتر، على تغريدة لمواطنه الشهير جون سينا، كان قد تحدث من خلالها عن الإيمان بالصدق وتحقيق الأحلام، وحث متابعيه على التمسك بأحلامهم مهما كانت الظروف.

جون سينا كتب عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” تغريدة قال فيها: لا تتوقف أبدا عن الحلم لأن مطاردة الأحلام تحتاج إلى قدر من الصدق في العلم.. ولذلك لا تستسلم أبدا.

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النجم إيثان كارتر، يبدو أنه لم يتفق مع جون سينا فيما كتبه ليقوم بالرد عليه في تغريدة أخرى على حسابه الشخصي على موقع “تويتر” قال فيها: “لقد أصبحت الأحلام كوابيس”.

ويبدو أن النجم إيثان كارتر غير راضٍ في الوقت الحالي عن وضعه مع اتحاد المصارعة الحرة WWE ويشعر بالإحباط، وهو الأمر الذي دفعه إلى رده على تغريدة جون سينا.

يشار إلى أن نجم جون سينا، كان قد اجرى لقاء مؤخرا مع مجلة Sports Illustrated الأمريكية الشهيرة تحدث عن ما إذا كان سيستمر مع اتحاد المصارعة الحرة WWE أم لا.. وقال سينا إنه سيظل مرتبطا باتحاد WWE بشكل أو بآخر وإن تفكيره في الوقت الحالي ينصب على أن يكون مدربا في مركز أداء WWE.