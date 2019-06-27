«السيدة العجوز» يستعين بشركة عالمية لخطف بول بوجبا

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
يسعى عدد كبير من أندية الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا، إلى إبرام تعاقدات قوية لتدعيم صفوفها قبل بدء الموسم الجديد.
طلب نادي يوفنتوس الإيطالي، الملقب بـ”لبسيدة العجوز” من شركة “أديداس” العالمية للملابس والأدوات الرياضية، المساعدة من أجل إعادة لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا مجددا لصفوف الفريق من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.
صحيفة “كورييري ديللو سبورت” الإيطالية، وكذلك الصحفي ألفريدو بيدولا، أكدا أن شركة “أديداس” ستلعب دورا حاسما في عودة بوجبا لتورينو من جديد.. حيث يمتد تعاقد اللاعب مع مانشستر يونايتد حتى 2021، إذ يحصل على راتب سنوي يقدر بـ15 مليون يورو في الموسم.
صحف إيطالية ذكرت أن يوفنتوس يعمل على الاتفاق مع “أديداس”، خاصة أن “السيدة العجوز” لديه تعاقد ممتد قيمته 408 ملايين يورو حتى يونيو 2027 مع الشركة الألمانية، من أجل المساعدة في إنهاء الصفقة.
مانشستر يونايتد يطلب 150 مليون يورو للتخلي عن اللاعب الفرنسي والذي يسعى ريال مدريد للحصول على خدماته أيضا.
ويتولي حاليا الإيطالي ماوريسيو ساري مهمة تدريب يوفنتوس خلفا لأليجري دون أن يتمم يوفنتوس أي صفقات جديدة.
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