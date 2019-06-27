شكرا لقرائتكم خبر عن كولومبيا تصطدم بتشيلى فى دور الثمانية بكوبا أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دون شك سيواجه المدرب البرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفنى للمنتخب الكولومبى الأول لكرة القدم، اليوم، التحدى الأكبر فى مسيرته مع كولومبيا، وذلك عندما يقود فريقه فى مواجهته المصيرية أمام تشيلى فى دور الثمانية لبطولة كوبا أمريكا 2019 المقامة بالبرازيل.

ونجح كيروش، خلال وقت يسير، فى إثبات جدارته فى تغيير شكل المنتخب الكولومبى ووضعه على الطريق الصحيح، فقد تحولت كولومبيا خلال سبع مباريات تحت قيادة المدرب البرتغالى المخضرم إلى فريق متوازن وصاحب عقلية قوية ويتمتع بالصلابة فى كل خطوطه. وتمكن كيروش من دفع جميع لاعبى فريقه، سواء الأساسيين منهم أو البدلاء، إلى تقديم أفضل ما لديهم عند مشاركتهم فى المباريات إلا أن منتخب تشيلى يلعب بطريقة مختلفة عن باقى المنتخبات التى واجهتها كولومبيا مؤخرا، عدا المنتخب الأرجنتينى الذى كان فى حالة غريبة خلال لقاء الفريقين الأول فى دور المجموعات للنسخة الجارية من كوبا أمريكا.

ويتسم المنتخب الكولومبى الحالى بنزعته الهجومية القوية، على حساب الجانب الدفاعى، وذلك بفضل سمات وخصائص اللاعبين الذين يشكلون قوامه الأساسى فى الوقت الراهن.

وأثبت منتخب كيروش أنه يهتم بالاندفاع فى الجانب الهجومى دون إعطاء أى أهمية للارتداد الدفاعى، ولكن الطريقة التى يلعب بها منتخب تشيلى قد تثير الشكوك فى عقل المدرب البرتغالى بشأن التشكيلة الأساسية التى يتعين عليه البدء بها فى مباراة اليوم، والتى قد تختلف عن المعتاد. ولم يثر المنتخب الكولومبى أى شكوك حول جاهزيته الفنية والبدنية، كما لم تظهر فيه مواطن ضعف تذكر، خلال مبارياته الثلاث فى المجموعة الثانية، حيث لم يكن هناك نقاط خلل إلا فيما يتعلق باللاعب خوان جويرمو كوادرادو، نجم يوفنتوس، الذى لم يظهر فى أفضل حالاته خلال ذلك الدور. وعلى ضوء هذا، قد يقرر كيروش استبدال كوادرادو ليحل محله لاعب وسط مهاجم آخر سواء كان ذلك فى مركز صناعة اللعب أو فى مركز المهاجم الثانى.

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وعلى جانب آخر، قد يواجه كيروش مشكلة أخرى قبل مباراة تشيلى تتعلق بهوية اللاعب الذى يشغل مركز رأس الحربة، والذى سينحصر الخيار فيه بين اللاعبين رادميل فالكاو ودوفان ثاباتا.

وسيكون القرار الأصعب الذى سيتعين على المدرب البرتغالى اتخاذه هو ذلك المتعلق بهوية اللاعب الذى سيشغل مركز الظهير الأيمن، ففى المباراة الأولى اعتمد كيروش على اللاعب ستيفان ميدينا، وهو ما شكل مفاجأة للجميع، ولكن رغم ذلك قدم اللاعب مباراة كبيرة أمام المنتخب الأرجنتينى. كما أجاد أيضا اللاعب سانتياجو إرياس عندما لعب لبعض الوقت فى هذا المركز، ولذلك سيقع كيروش فى حيرة كبيرة للاختيار بين كلا اللاعبين للدفع به ضمن التشكيلة الأساسية لكولومبيا.

هذا بالإضافة إلى أنه سيواجه خصما عنيدا يتولى مهمته الفنية مدرب كبير، هو الكولومبى رينالدو رويدا، الذى يعرف منتخب بلاده جيدا.

وسيكون على كيروش، المدير الفنى السابق لإيران، دراسة منتخب تشيلى بشكل جيد للغاية قبل هذه المواجهة المرتقبة كون هذا الأخير هو حامل لقب بطولة كوبا أمريكا فى نسختيها الأخيرتين ولن يكون اجتيازه ومن ثم المرور إلى نصف نهائى البطولة الأمريكية الجنوبية بالأمر السهل على أى فريق.