شكرا لقرائتكم خبر عن بداية متعثرة لمفاوضات عودة نيمار إلى برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض نادى باريس سان جيرمان الفرنسى لكرة القدم المحاولة الأولى من نادى برشلونة الإسبانى لاستعادة نجمه البرازيلى الشهير نيمار دا سيلفا، رغم أن النادى الكتالونى لم يتقدم بعرض رسمى حتى الآن لاستعادة نيمار بعد عامين من رحيله إلى النادى الفرنسى.

وأوضحت صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية، بموقعها الإلكترونى أمس الأول، الأربعاء، أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادى برشلونة بدأ محاولته الأولى مع مسؤولى سان جيرمان عن طريق وسطاء ولكن النادى الفرنسى رفض عرض برشلونة حيث يتحفظ النادى الفرنسى على بيع نيمار الذى يعتبر أبرز نجوم الفريق.

وترك نيمار برشلونة قبل موسمين ورحل إلى سان جيرمان مقابل دفع قيمة الشرط الجزائى فى عقده مع النادى والتى تبلغ 222 مليون يورو ليصبح نيمار اللاعب الأغلى فى العالم وفى تاريخ اللعبة حتى الآن.

وبعد موسمين عانى فيهما نيمار من الإصابات، يرغب اللاعب فى العودة إلى برشلونة بجوار الثنائى الأرجنتينى ليونيل ميسى والأوروجويانى لويس سواريز حتى لو اضطر إلى التنازل عن جزء من راتبه وقال المهاجم البرازيلى: أتمنى العودة لـ«البارسا» وأثق أن جماهير البلوجرانا ستسامحنى وتنسى غضبها.

يذكر أن صحيفة «سبورت» الإسبانية كشفت فى وقت سابق أن الدولى البرازيلى نيمار أجرى اتصالا بالعديد من لاعبى فريق برشلونة، لإبلاغهم برغبته فى العودة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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وقالت الصحيفة: نيمار أبلغ زملاءه السابقين فى النادى الكتالونى أنه عائد لارتداء قميص البارسا مرة أخرى، حيث كتب البرازيلى لنجوم صفوف البارسا عبر تطبيق «واتس آب»: «لا تقلقوا.. أنا قادم».

وأوضحت الصحيفة أن العلاقة بين نيمار وناصر الخليفى، رئيس باريس سان جيرمان، توترت للغاية خلال الفترة الماضية، بسبب رغبة اللاعب فى الرحيل عن الفريق الفرنسى خلال الميركاتو الصيفى الجارى.

كان الخليفى قد أكد أنه لم يجبر النجم البرازيلى على الانضمام إلى فريق سان جيرمان فى صيف 2017 وجاء برغبته الكاملة، مشددا على أنه لا يريد رحيله عن صفوف سان جيرمان.

وأشارت الصحيفة إلى أن والد نيمار سوف يجتمع مع الخليفى خلال الفترة القليلة المقبلة، من أجل حسم مصير اللاعب وإبلاغه بقراره النهائى، وهو الرحيل عن ملعب «حديقة الأمراء».

فيما كشفت صحيفة «سبورت» الكتالونية، أن نادى برشلونة يطبخ صفقة عودة الدولى البرازيلى نيمار دا سيلفا، نجم فريق باريس سان جيرمان، على نار هادئة، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت الصحيفة إن إدارة برشلونة أخبرت اللاعب بضرورة تقديم اعتذار علنى لجماهير الفريق الكتالونى قبل العودة مرة أخرى إلى صفوف الفريق فى الموسم الكروى الجديد، وذلك من أجل أن تكون العودة آمنة مرة أخرى إلى البلوجرانا. وكانت تقارير صحفية إسبانية وفرنسية قد أكدت رغبة نيمار فى الرحيل عن فريق باريس سان جيرمان خلال الصيف الحالى، والعودة من جديد إلى صفوف برشلونة. وأوضحت الصحيفة أن مسؤولى البارسا أكدوا للاعب أن جماهير البلوجرانا تشعر بالغضب الشديد بسبب الطريقة التى رحل بها عن الفريق منذ عامين، مشددة على ضرورة تقديمه اعتذارا علنيا لمشجعى الفريق قبل العودة مرة أخرى إلى «كامب نو».