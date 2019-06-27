مدرب موريتانيا: رهبة البداية وراء الرباعية.. وسنعوض أمام أنجولا

أكد الفرنسي كورنتان مارتينيز، المدير الفني لمنتخب موريتانيا، أن فريقه مستعد لمواجهة المنتخب الأنجولي غدا، الجمعة، في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تسضيفها مصر.

وقال مارتينيز، في المؤتمر الصحفي اليوم، الخميس، "مباراة أنجولا ستكون أكبر تحدٍ لنا كمنتخب موريتانيا، وللاعبين تحديدا من أجل التعبير عن أنفسهم أمام القارة وأمام جماهيرهم".

وأضاف المدرب "نعرف منتخب أنجولا جيدا، فقد لعبنا معه في التصفيات. أنجولا فريق على المستوى الجماعي جيد، فعلينا التركيز والحذر، وأن نضع حسابات التأهل أمامنا من أجل تحقيق نتيجة إيجابية".

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وتابع مارتينيز "حسب ظروف المباراة أمام أنحولا، قد نقوم بإجراء بعض التغيرات في تشكيل الفريق الذي ظهرنا به، في مواجهة مالي. المباراة الماضية كانت صعبة، فقد قمنا بعدة أخطاء في امتلاك الكرة، لذا خسرنا".

وواصل "لا أوافق على ما يقال إننا لعبنا مباراة مالي بطريقة دفاعية، فقد لعبنا بتوازن ولكن توقيت استقبال الأهداف كان عاملا سلبيا بالنسبة لنا".

واختتم المدرب "كان لدينا رهبة من ضربة البداية نظرا لأنها المشاركة الأولى لموريتانيا في نهائيات الأمم الإفريقية، والآن سنعمل من أجل التعويض أمام أنجولا".