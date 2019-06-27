شكرا لقرائتكم محمد الشناوى يحتفل بفوز المنتخب الوطنى على الكونغو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفل محمد الشناوى حارس الأهلى و المنتخب، على طريقته الخاصة على موقع تويتر بفوز المنتخب بهدفين نظفيين على الكونغو الديمقراطية. ونشر الشناوى صورة تجمعه مع نجوم المنتخب فى مباراة الكونغو,

Advertisements وفاز المنتخب على الكونغو بهدفين دون رد فى الجولة الثانية بدور المجموعات فى المجموعة الأولى ببطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر وتستمر حتى 19 يوليو المقبل.

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