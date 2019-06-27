أخبار منتخب مصر اليوم الخميس 27-6-2019...

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جدة - عمرو شويل نستعرض اخبار منتخب مصر اليوم الخميس 27-6-2019، والتي سيطر عليها أجواء الفوز على الكونغو والتأهل إلى دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية، وكذلك أزمة استبعاد عمرو وردة لاعب المنتخب من صفوف الفراعنة لأسباب أخلاقية، وتضامن زملائه مع المنتخب والمطالبة بالعفو عنه.

وجاءت أهم اخبار المنتخب كالتالى

أخبار منتخب مصر اليوم الخميس .. سلطت وسائل الاعلام العالمية الضوء على تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 فى بطولة كأس الامم الأفريقية بعد تغلبه على الكونغو الديمقراطية بهدفين دون مقابل فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات فى بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً فى مصر.

أخبار منتخب مصر اليوم الخميس .. صحف العالم تتغزل فى منتخب مصر



ورفع منتخب مصر بقيادة مديره الفنى المكسيكى خافيير أجيرى رصيده إلى 6 نقاط ليضمن التأهل ويصبح ثانى الصاعدين إلى ثمن نهائى البطولة بعد نيجيريا، بينما تجمد رصيد الكونغو الديمقراطية بقيادة مديره الفنى فلوران إيبينجى بلا نقاط فى المركز الأخير.

وقالت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، إن محمد صلاح نجم نادى ليفربول نجح فى الرد على الانتقادات التى تعرض لها بسبب تراجع مستواه فى المباراة الافتتاحية أمام زيمبابوى وسجل هدفاً رائعاً فى شباك الكونغو الديمقراطية.

أما صحيفة "اندبندنت" الإنجليزية، فقالت أن محمد صلاح كان قائد سيمفونية صعود منتخب مصر لدور الـ16 فى بطولة كأس الامم الأفريقية بعدما سجل هدفاً وساهم فى صناعة أخر سجله أحمد المحمدى قائد منتخب "الفراعنة".

أما هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى"، فقالت إن المنتخب المصرى واصل عروضه المتراجعة للمباراة الثانية على التوالى، كما واصل خافيير أجيرى المدير الفنى المكسيكى تبديلاته غير الموفقة والتى تسببت فى سيطرة المنافس على المباراة وحصار المنتخب المصرى فى نصف ملعبه وتعرضه لهجمات خطيرة هددت الفوز.

أخبار منتخب مصر اليوم الخميس ..كاف: "الفراعنة" فرضوا حضورهم على الكونغو

أخبار منتخب مصر اليوم الخميس .. سلط الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف"، الضوء على الفوز الثمين الذى حققه منتخب مصر على الكونغو الديمقراطية بهدفين نظيفين فى مباراة الأمس، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات فى بطولة كأس الامم الأفريقية المقامة حالياً فى مصر.

وسجل ثنائية منتخب مصر أحمد المحمدى ومحمد صلاح فى الدقيقتين 25 و44 من عمر اللقاء.

وذكر الموقع الرسمى لـ"الكاف"، أن منتخب مصر نجح فى حجز مقعده بالدور ثمن النهائى لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بعد فوزه على منتخب الكونغو الديمقراطية، موضحاً أن منتخب "الفراعنة" نجح فى فرض حضوره على أجواء اللقاء مدعوماً بصخب جماهيرى كبير.

وأضاف "أحمد المحمدى أشعل المدرجات بافتتاحه التسجيل فى الدقيقة (25)، بعد أن عكس محمد صلاح كرة عرضية على رأس المحمدى سددها فى المرة الأولى ارتدت من الحارس ثم تابعها فى الثانية داخل المرمى، منح الهدف ثقة أكبر لزملاء صلاح، وفى الوقت ذاته أجبر لاعبى الكونغو الديمقراطية على التخلى عن الحذر والتقدم نحو المناطق الأمامية، وعلى طريقته الخاصة، استقبل محمد صلاح تمريرة "تريزيجه" الرائعة وتلاعب بالدفاع مسدداً الكرة على يسار الحارس هدف التعزيز الثانى للفراعنة د(41)".

ورفع منتخب مصر بقيادة مديره الفنى المكسيكى خافيير أجيرى رصيده إلى 6 نقاط ليضمن التأهل ويصبح ثانى الصاعدين إلى ثمن نهائى البطولة بعد نيجيريا، بينما تجمد رصيد الكونغو الديمقراطية بقيادة مديره الفنى فلوران إيبينجى بلا نقاط فى المركز الأخير.

أخبار منتخب مصر اليوم الخميس .. فيفا يشيد بفوز مصر على الكونغو





أخبار منتخب مصر اليوم الخميس .. أشاد الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بفوز منتخب مصر على الكونغو الديمقراطية بهدفين نظيفين، على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بمسابقة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً فى مصر.

وسلط الموقع الرسمى لـ"فيفا"، الضوء على تأهل منتخب مصر للدور الثانى من البطولة عقب فوز منتخب مصر الثانى على التوالى فى على حساب الكونغو الديمقراطية.

وأضاف الموقع، "تمكن أحمد المحمدى من تسجيل الهدف الأول لمنتخب مصر فى الدقيقة 25، وبالدقيقة 43 تقدم محمود تريزيجيه من وسط الملعب الخاص بفريقه، انطلق بمهارة وانتظر اللحظة المناسبة للتمرير لمحمد صلاح، حيث لم يعانى نجم ليفربول فى تجميد مدافع الكونغو الديمقراطية قبل أن يسدد كرة قوية عن يسار الحارس".

تابع، "فى الشوط الثانى تغير الحال بشكل كبير، اكتفى لاعبو المنتخب المصرى بالحفاظ على التفوق بالهدفين، ليتراجعوا بعض الشيء لنصف ملعبهم معتمدين على الهجمات المرتدة عبر تريزيجية ومحمد صلاح، وحاول المدرب أجيرى تنشيط الشكل الهجومى بمشاركة أحمد كوكا ثم وليد سليمان، لكن ظلت المحاولات الأكثر لمصلحة الكونجو التى عمل لاعبوها على عكس الكثير من الكرات العرضية داخل المنطقة، دون أن تحقق التهديد فحافظ الشناوى على شباكه نظيفة، ليخرج الفراعنة بانتصارهم الثمين".

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أخبار منتخب مصر اليوم الخميس .. اجتماع اتحاد الكرة لبحث تداعيات أزمة وردة

أخبار منتخب مصر اليوم الخميس .. لازالت أصداء أزمة اللاعب عمرو وردة، واستبعاده من منتخب مصر لأسباب أخلاقية مسار جدل كبير سواء على المستوى الجماهيرى أو على مستوى المسئولين عن كرة القدم فى مصر.

ومن المنتظر أن يجتمع عدد من اعضاء اتحاد الكرة المصرى مع المهندس هانى أبوريدة رئيس الاتحاد فى مقر إقامته لبحث تداعيات الأزمة وكيفيه الخروج منها خاصة بعد أن اعرب عدد من اللاعبين عن رغبتهم فى رفع الايقاف عن اللاعب ومنهم محمد صلاح واحمد المحمدى ووليد سليمان اللذين نشروا عبر صفحاتهم الشخصية تغريدات داعمة لعودته مرة اخرى.

أخبار منتخب مصر اليوم الخميس .. أحمد ناجى: الشناوى ليس مصابا

أخبار منتخب مصر اليوم الخميس .. أكد أحمد ناجى مدرب حراس مرمى منتخب مصر، أن مواجهة أوغندا فى الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات بكأس الامم الأفريقية صعبة ومهمة للغاية، وكشف ناجى فى تصريحات تليفزيونية لقناة "تايم سبورت": "المستوى الفنى لمنتخب مصر يتطور من مباراة لأخرى ولن نفرط فى الفوز على أوغندا فى الجولة الأخيرة رغم ضمان التأهل بحثاً عن الصدارة وبقاء اللعب على استاد القاهرة".

وقال أحمد ناجى: "مصر محظوظة بوجود ثلاث حراس على أعلى مستوى سواء فنياً أو بدنياً أو أخلاقيا والقرار النهائى فى إشراك أياً منهم يكون لـ"أجيرى" الذى يمثل "المخرج السينمائى" الذى يملك كل القرارات النهائية"، وعن تقييمه لحراس مرمى البطولة حتى الان علق ناجى: "لفت نظرى حراس كثيرين ولكن أكثرهم حارس مرمى منتخب المغرب، وأتوقع أن يلعب حراس المرمى دور البطولة فى تتويج الفريق الفائز بلقب كان 2019".

وعن إصابة محمد الشناوى قال أحمد ناجى: "الشناوى ليس مصاباً هو فقط شعر بإرهاق وبخبرته الطويلة تراجع عن لعب الكرات الثابتة حتى لا يتعرض لأى إصابة تحرمه من التواجد مع الفراعنة مستقبلا".

أخبار منتخب مصر اليوم الخميس .. صانع ألعاب منتخب مصر يساند وردة فى أزمته

أخبار منتخب مصر اليوم الخميس .. ساند وليد سليمان صانع ألعاب منتخب مصر والنادي الأهلي زميله عمرو وردة فى أزمته الأخيرة عقب استبعاده.

ونشر الحاوى عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى تعليقه على الأزمة قائلا:

واستبعد مجلس ادارة اتحاد الكرة المصري برئاسة هانى ابو ريدة عمرو وردة من معسكر

أخبار منتخب مصر اليوم الخميس .. تريزيجيه يحتفل بطريقته الخاصة لحصوله على رجل مباراة الكونغو



أخبار منتخب مصر اليوم الخميس .. احتفل تريزيجيه لاعب منتخب مصر بفوزه بلقب رجل مباراة الكونغو عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر .

ونشر تريزيجيه صورته مع الجائزة معلقا عليها قائلا :"الحمد لله".