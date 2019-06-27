شكرا لقرائتكم لاعب الزمالك يقترب من سموحة الصيف المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب أحمد رفعت صانع ألعاب الزمالك، من الانتقال لصفوف فريق سموحة السكندرى خلال الميركاتو الصيفى المقبل.

علم "الخليج 365" أن أحمد رفعت اتفق مع مسئولو سموحة على كل تفاصيل انتقاله لصفوف النادى السكندرى بالموسم الكروى الجديد، ويتبقى حصوله على موافقة نادى الزمالك لحسم الصفقة.

وقضى أحمد رفعت الموسم الأخير معارا ضمن صفوف فريق إنبى، وظهر بمستوى جيد خلال فترة الإعارة مما جعله يتلقى العديد من العروض المحلية لخوض تجربة جديد خلال الميركاتو الصيفى المقبل.

Advertisements

ويترقب أحمد رفعت عقد جلسة مع مسئولى نادى الزمالك، لحسم مصيره النهائى خلال الميركاتو الصيفى المقبل، والاستقرار على النادى المنتظر انتقاله لصفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد.

وعقد أحمد رفعت جلسة مع مسئولى سموحة خلال الأيام الماضية شهدت الاتفاق على كافة تفاصيل عقده مع النادى السكندرى ولا يتبقى سوى حسم الأمور مع نادى الزمالك واتفاق الناديين على تفاصيل الصفقة.