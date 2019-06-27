عمرو وردة يعود لقائمة مصر أمام أوغندا بعد الاعتذار...

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جدة - عمرو شويل استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة، على الاكتفاء باستبعاد عمرو وردة لاعب المنتخب الوطنى من مباراة واحدة فقط وهى لقاء الكونغو الذى أقيمت أمس الأربعاء ضمن مواجهات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى بكأس أمم أفريقيا 2019.
عمرو وردة مستمر بمعسكر المنتخب
وكشف مصدر مقرب من عمرو وردة لـ"الخليج 365"، أن اللاعب سيستمر فى معسكر المنتخب الحالى بكأس أمم أفريقيا، ولن يتم استبعاده بشكل نهائى من قائمة البطولة كما تم الإعلان فى الساعات الماضية، والاكتفاء باستبعاده من قائمة مباراة الكونغو وغلق الملف عند هذا الحد.
عمرو وردة يعتذر فى مقطع فيديو
عمرو وردة قام بالاعتذار بشكل رسمى عن كافة الأحداث التى شهدتها الفترة الأخيرة، حيث أذاع مقطع فيديو عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، موجها اعتذاره لمسئولى اتحاد الكرة والمنتخب الوطنى وكذلك زملائه بالفريق.
عمرو وردة يلقى مساندة لاعبى المنتخب
عمرو وردة لقى مساندة كبيرة من لاعبى المنتخب الوطنى خلال مباراة الكونغو الأخيرة بكأس أمم أفريقيا، حيث قام أحمد المحمدى بالإشارة إلى رقم قميص زميله "22" عقب تسجيله الهدف الأول كما رفع باهر المحمدى، تى شيرت عمرو وردة على دكه بدلاء الفراعنة فور تسجيل محمد صلاح الهدف الثانى أمام الكونغو، وكان لهذه المساندة أثرا كبيرا فى احتواء الأزمة والاكتفاء بعقوبة مخففة تجاه اللاعب خاصة بعد قيامة بالاعتذار علنا فى فيديو رسمى.
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