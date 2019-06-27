باسم مرسى يوافق على الانتقال لهذا الفريق وينتظر رد الزمالك...

جدة - عمرو شويل ينتظر باسم مرسى مهاجم الزمالك الموقف النهائى لمجلس إدارة القلعة البيضاء، بعدما أبدى موافقته على الانتقال للعب بمصر المقاصة.

وطلب المدير الفنى لمصر المقاصة التعاقد مع باسم بالاسم، حيث يرتبط الأخير بذكريات جيدة مع المدير الفنى عندما كان الاخير مديرا فنيا فنيا وشارك معه اللاعب وظهر بشكل جيد.

ومن المقرر أن يحسم مجلس إدارة الزمالك بقاء باسم مرسى أو رحيله خاصة وأن موقفه فى الاستمرار مع الفريق الأبيض يعد امرا صعبا للغاية نظرا لتواجد العديد من المهاجمين الاكفاء مثل خالد بوطيب والعائد من السعودية كاسونجو وعمر السعيد.