شكرا لقرائتكم ثنائى الأهلى ينتظمان فى المران السبت المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى، أن الثنائى صلاح محسن وناصر ماهر سينتظمان فى مران الفريق يوم السبت المقبل، بعد انتهاء فترة الراحة التى حصل عليها بالتنسيق مع الجهاز الفنى.

وأكد مدير الكرة أن صلاح محسن وناصر ماهر شاركا مع المنتخب الأولمبى فى معسكر خارجى خلال الفترة الماضية، ولم يحصلا على فترة الراحة الكافيه على غرار ما حدث مع باقى اللاعبين وهو ما دفع الجهاز الفنى لمنحهما فترة راحة على أن ينتظما فى مران الفريق يوم السبت المقبل.

ويخوض الأهلى فترة اعداد فى القاهره قبل السفر إلى إسبانيا مطلع يوليو، لإقامة معسكر تدريبى يشتمل على تجارب ودية.