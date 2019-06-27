شكرا لقرائتكم حقيقة انضمام كهربا للأهلى من الزمالك فى صفقة القرن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ارتبط اسم محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب نادى الزمالك بالانتقال لصفوف النادى الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية القادم فى صفقة القرن المزعومة.

وكشف مصدر داخل النادى الأهلى لـ"الخليج 365"، حقيقة ضم محمود كهربا خلال الفترة المقبلة معلقاً:"لم ندخل فى أى مفاوضات لضم كهربا.. واللاعب مرتبط بعقد ممتد مع نادى الزمالك لا يحتوى على أى ثغرات كما تردد، كما أنه من المستحيل أن نقوم بشراء اللاعب مباشرة من الزمالك بالطبع".

وعن إمكانية تقديم محمود كهربا شكوى ضد الزمالك للمطالبة بفسخ عقده، أكد المصدر الأهلاوى أن هذا الأمر مستبعد والإتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" حال حدوث أزمة كبرى فى هذا الملف لن يدخل من الأساس فى أزمة بين ناديين مصريين وسيعيد الأمر لإتحاد الكرة، وبالنسبة للأهلى فهو ليس طرف فى هذا الأمر.