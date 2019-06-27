“كواليس” موعد مباراة الجزائر ضد السنغال توقيت المباراة وجميع القنوات الناقلة المجانية...

موعدنا الليلة وسهرة كروية دسمة من العيار الأفريقي الثقيل، وهي مباراة الجزائر ضد السنغال اليوم في إطار مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والمقامة على ملاعب أرض مصر، وتعتبر مباراة اليوم بين الجزائر والسنغال من أقوى مباريات المجموعة الثالثة، حيث يتنافس كلا الفريقين على اعتلاء قمة المجموعة، وسنستعرض من خلال هذا التقرير موعد والمباراة وتوقيت عرضها وكذلك سنتعرف على جميع القنوات الناقلة لأحداث مباراة محاربي الصحراء والفريق السنغالي، كما سنستعرض أيضا التشكيل المتوقع لكلا المنتخبين وحظوظهم للفوز بنتيجة اللقاء.

فمن المقرر أن تستضيف أرضية ملعب استاد الدفاع الجوي مباراة الليلة بين منتخبي الجزائر والسنغال وذلك ضمن منافسات دور المجموعات بالمجموعة الثالثة في ثاني جولات هذه المجموعة، ويدير لقاء الليلة الحكم الدوليجاني سيكازوي ويساعده في إدارة المباراة كلا من مساعد حكم وليد أحمد علي، ومساعد حكم بيرهي تيسفاجيورغيس أوميكاييل، وكذلك حكم رابعبيرنارد كاميل، أما عن توقيت اللقاء فمن المقرر انطلاق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة الجزائر ضد السنغال موعد المباراة القنوات الناقلة

ويدخل منتخب الجزائر مباراة اليوم بعد فوزه المستحق على منتخب كينيا بهدفين نظيفين دون رد، وذلك في مباراة الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة، ويتشارك مع منتخب السنغال في عدد النقاط والأهداف ولكل منهما ثلاثة نقاط وهدفين، حيث يضمن الفائز بهذا اللقاء اعتلاء قمة المجموعة الثالثة، ولذلك يسعى منتخب الجزاء لاقتناص الثلاث نقاط الليلة ليضمن التأهل للأدوار النهائية بغض النظر عن نتيجة الجولة الثالثة في مباراة القادمة ضد تنزانيا.

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أما عن منتخب السنغال وهو الحصان الأسود بالعديد من بطولات كأس أمم أفريقيا، فيدخل هذا اللقاء ضد الجزائر وفي جعبته ثلاث نقاط وهدفين من فوزه السهل على فمنتخب تنزانيا، حيث فاز على منتخب تنزانيا في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة بهدفين دون رد، لذلك يتساوى طرفي هذه المباراة في كل شيئ، من حيث عدد النقاط والأهداف، ويسعى الفريق السنغالي لاقتناص نقاط المباراة ليضمن التأهل للأدوار القادمة.

بطاقة المباراة: موعد مباراة منتخب الجزائر ضد السنغال وجميع القنوات الناقلة

المباراة الموعد الحكم القنوات الناقلة الجزائر ضد السنغال الخميس 27 يونيو

20:00 مصر

32:00 مكة الجولة: 2 المجموعة الثالثة

استاد الدفاع الجوي

الحكم: جاني سيكازوي

مساعد: وليد أحمد علي

مساعد : بيرهي تيسفاجيورغيس أوميكاييل

حكم رابع: بيرنارد كاميل Sport 1 Hungary

Sport 1 Czechia

beIN SPORTS HD 1 FR

Canal + Sport 1 Afrique

beIN SPORTS MAX 2 HD AR

beIN SPORTS MAX 1 HD AR

Eurosport 2 Spain

تايم سبورت (بث أرضي)

التشكيل المتوقع لمنتخب الجزائر ضد السنغال اليوم

يدخل منتخب الجزائر أولى مبارياته اليوم بالمجموعة الثالثة وقائمته خالية من أي إصابات، ويسعى منتخب الجزائر في اقتناص أول ثلاث نقاط له بمجموعته على حساب منتخب السنغال القوي، أما عن طريقة اللعب وتشكيل منتخب الجزائر المتوقع لمباراة اليوم فتأتي كالتالي:

التشكيل | 4-3-3-1

حراسة المرمى: رايس مبولحي

رايس مبولحي خط الدفاع: عيسي ماندي – رفيق حليش – رامي بن سبعيني- محمد فارس

عيسي ماندي – رفيق حليش – رامي بن سبعيني- محمد فارس خط الوسط: سفيان فيجولي – عدلان قديورة – مهدي عبيد

سفيان فيجولي – عدلان قديورة – مهدي عبيد خط الهجوم: يوسف بلايلي – بغداد بونجاح – رياض محرز

التشكيل المتوقع لمنتخب السنغال ضد الجزائر اليوم

يدخل منتخب السنغال مباراة اليوم مفتقداً مدافعه ساليف ساني بعد إصابته في مباراة تنزانيا في الجولة الأولى، ويسعى الفريق السنغالي لتقديم عرض جيد والفوز بالثلاث نقاط أو على الأقل الحصول على نقطة التعادل التي تفتح له باب المنافسة على التأهل للأدوار النهائية. وعن توقعات تشكيل منتخب السنغال فمن المتوقع وطريقة لعبه فهي كالتالي: