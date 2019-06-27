رياضة | بي إن سبورتس تتسبب في أزمة لمنتخب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بي إن سبورتس تتسبب في أزمة لمنتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسببت قناة بي إن سبورتس في خلاف بين إيهاب لهيطة مدير المنتخب والاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عقب مباراة الكونغو الديمقراطية في كأس الأمم الإفريقية 2019.

ورفض إيهاب لهيطة تعليمات مسئول الإعلام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" باختيار محمد صلاح للتسجيل للقناة القطرية وحدها وتمسك بحقه كمدير للمنتخب في اختيار أي لاعب للتسجيل للقنوات واختار أحمد المحمدي قائد الفراعنة بعد أن غادر محمد صلاح الملعب متجاهلًا الأزمة لتمسك كل طرف بحقه.

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كان منتخب مصر قد فاز على الكونغو بهدفين نظيفين في الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة أمم إفريقيا 2019.