رياضة | مدرب المغرب يتحدث عن تأثير غياب "بوطيب" وتأهل كوت ديفوار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب المغرب يتحدث عن تأثير غياب "بوطيب" وتأهل كوت ديفوار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب المغرب على صعوبة مواجهة كوت ديفوار والتي تجمع المنتخبين غدا بملعب السلام ضمن لقاءات المجموعة الرابعة لكأس الأمم الإفريقية.

وقال رينارد في المؤتمر الصحفي للمباراة: "أتمنى لكوت ديفوار التأهل مثلما أتمنى للمغرب التأهل أيضا".

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وعن غياب خالد بوطيب مهاجم المغرب قال رينارد: "أمر مزعج أنلا يحظى المدير الفني بكامل لاعبيه ولكن أتمنى تواجده معنا في المباريات المقبلة".