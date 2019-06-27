رياضة | مدرب موريتانيا : نعرف أنجولا ورهبة البداية سر السقوط الكبير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب موريتانيا : نعرف أنجولا ورهبة البداية سر السقوط الكبير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الفرنسي كورنتين مارتينيز المدير الفني لمنتخب موريتانيا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم قبل مباراة فريقه أمام أنجولا السبت في الجولة الثانية من نهائيات كأس الأمم الإفريقية عن المجموعة الخامسة والتي تحتضنها مدينة السويس .

وقال مارتنيز: في البداية لقد قمنا بعدة أخطاء حول مسألة امتلاك الكرة في مباراة مالي السابقة ، المباراة الأولي كانت صعبة علينا الخسارة والآن نسعي للتعويض أمام أنجولا.. لعبنا مع أنجولا في التصفيات ونعرفه جيدًا وهو فريق جيد على المستوى الجماعي وعلينا أن نضع حسابات التأهل أمامنا من اجل تحقيق نتيجة إيجابية .

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وأضاف مدرب موريتانيا: "قد نقوم بإجراء بعض التغيرات في تشكيل الفريق حسب ظروف المباراة.. لا أوافق على الرأي القائل أننا لعبنا مباراة مالي بطريقة دفاعية فقد لعبنا بتوازن وتوقيتات استقبال الأهداف كان عامل سلبي ومباراة أنجولا ستكون أكبر تحدي للاعبين من أجل التعبير عن أنفسهم أمام القارة وأمام جماهيرهم".

وتابع مدرب موريتانيا: كان لدينا رهبة من ضربة البداية نظرًا لأنها المشاركة الأولى ، فالندع مع حدث من خسارة كبيرة ونعمل من أجل التعويض أمام أنجولا".