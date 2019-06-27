رياضة | قائد كوت ديفوار: جنوب إفريقيا أرهقتنا وأنتظر المغرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائد كوت ديفوار: جنوب إفريقيا أرهقتنا وأنتظر المغرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد جان ميشيل سيري لاعب منتخب كوت يفوار وفولهام الإنجليزي أن مواجهة منتخب بلاده غدا أمام المغرب ستكون صعبة للغاية.

وتابع سيري في المؤتمر الصحفي الذي يقام باستاد السلام: "نعلم جيدا أن بطولة كأس الأمم لها خصوصية، فهي بطولة صعبة ويجب علينا أن نتطبع بطابعها".

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وبخصوص الفوز على جنوب إفريقيا في الجولة الماضية، قال لاعب الأفيال: "إن منافسنا كان يعتمد على التمريرات القصيرة في لعبه.. عرفوا كيف ينتجوا ثغرات في صفوفنا ولكن تحكمنا وسيطرنا على المباراة وفزنا بالثلاث نقاط"

وبشأن جاهزيته لمواجهة الغد أمام أسود الأطلس، قال سيري إنه كان يحتاج إلى 3 أسابيع لكي يستعيد لياقته ويستعد لبطولة الأمم، مضيفا أن أول مباراة كانت صعبة وليست سهلة، وأظن أنني مستعد وأتدرب كما يلي استعدادا لمواجهة المغرب، وآمل أن أكون في كامل قدراتي.

يذكر أن كوت يفوار تتصدر المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط بالتساوي مع المغرب، ويأتي جنوب إفريقيا وناميبيا في المركزين الثالث والرابع بدون رصيد من النقاط.