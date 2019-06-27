رياضة | مدرب كوت ديفوار عن مواجهة "الأستاذ": عملت مساعدا لـ"رينارد" ولن ننتقم من المغرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب كوت ديفوار عن مواجهة "الأستاذ": عملت مساعدا لـ"رينارد" ولن ننتقم من المغرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المدير الفني لكوت ديفوار إبراهيما كمارا أن فريقه لن يخوض مباراة الغد أمام منتخب المغرب من أجل الانتقام أو بهدف الثأر.

وأضاف كمارا في تصريحاته على هامش المؤتمر الصحفي: "هدفنا هو التقدم في المجموعة والصعود وليس في أهدافنا الانتقام من أحد".

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شدد إبراهيما كمارا على سعادته بمواجهة هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب المغرب قائلًا: "عملت مع رينارد في الجهاز الفني لكوت ديفوار وكنت سعيدا بالعمل معه خاصة ونحن جيل واحد وسيكون كل مدرب هدفه غدا هو قيادة فريقه الفوز والتأهل".

ويلعب منتخب كوت ديفوار مع المغرب في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة في كأس الأمم الإفريقية 2019.