رياضة | تعرف على سبب فشل تعاقد ليفربول مع يورينتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على سبب فشل تعاقد ليفربول مع يورينتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف ليفربول جوليو يورينتي عم ماركوس يورنتي المنتقل حديثاً إلى أتلتيكو مدريد عن سبب فشل انضمام اللاعب إلى ليفربول في الميركاتو الصيفي الحالي.
وقال جوليو يورنتي في تصريحات صحفية : " ليفربول كان من الممكن أن يوقع مع ماركوس إلا أنه كان لديه أولويات أخرى في السوق.
واختتم جوليو تصريحاته قائلاً : "أجريت اتصالات مع عدد من الأندية وليفربول كان واحدا منها، لكن الريدز لم يبدوا أي اهتمام، وحده أتلتيكو مدريد اتخذ أقوى خطوة وأقنعنا".
يذكر أن يورينتي انضم إلى أتلتيكو مدريد بعد موسم خاض فيه 12 مرة فقط مع ريال مدريد في الدوري الإسباني.