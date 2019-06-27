أوريبي يؤكد : كولومبيا سعيدة لمواجهة تشيلي

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أكد ماتياس أوريبي لاعب وسط منتخب كولومبيا انه سعيد لوقوع بلاده المتألقة راهنا في بطولة كوبا أميركا مع تشيلي حاملة لقب آخر نسختين في الدور ربع النهائي.

ضربت كولومبيا بقوة في دور المجموعات وكانت الوحيدة تحقق 3 انتصارات كاملة على حساب الارجنتين (2-صفر)، قطر (1-صفر) والباراغواي (1-صفر). لكن منتخب "لوس كافيتيروس" وقع في مواجهة قوية مع تشيلي الطامحة لاحراز لقب ثالث تواليا الجمعة على ملعب ارينا كورنثيانز في ساو باولو.

في المقابل، خسرت تشيلي في الدقائق الاخيرة مع الاوروغواي وحلت ثانية في مجموعة ثالثة ضمت اليابان والاكوادور.

ورأى أوريبي لاعب أميريكا المكسيكي ان اسلوب الخصم يناسب فريقه "من بين الخصمين المحتملين أفضل شخصيا تشيلي لانه فريق يمرر الكرة جيدا ويبقيها على الارض".

تابع "لكنهم يتركون أيضا المساحات، يسمحون لك باللعب ونحن كنا نستخدم الكرة بشكل جيد. كنا مباشرين وهذا ما ساعدنا على ايقاف خطة الخصم".

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لكنه حذر من ان النتائج الجيدة "لم تجعلنا فريقا كاملا.. يجب ان نتأكد من عدم ابعاد الفريق الخصم الكرة عنا. يجب ان نكون مباشرين واكثر فاعلية في الهجوم".

بدوره، قال دافينسون سانشيس الذي سيلعب الى جانب ييري مينا في قلب الدفاع ان تشيلي "حاملة اللقب، لكن لسنا أقل منها. الجميع يعرف نوعية لاعبينا في الهجوم، في أي وقت يمكننا الفوز على الخصوم".

ويملك المدرب البرتغالي كارلوس كيروش مجموعة من اللاعبين تغني تشكيلته في خط الهجوم. سيدفع على الارجح بخوان كوادرادو وروجر مارتينيز على الجناحين، مع خاميس رودريغيز في صناعة اللعب، فيما يتبارى راداميل فالكاو ودوفان زاباتا على مركز رأس الحربة.

وتتفوق كولومبيا تاريخيا على تشيلي برغم انها لم تفز عليها في الادوار الاقصائية من البطولة القارية أو في آخر ثلاث مباريات.

ويرى مهاجم تشيلي المخضرم خوسيه بيدرو فوينساليدا ان تشيلي تملك لاعبين قادرين على الارتقاء بمستوى المنافسة على غرار اليكسيس سانشيس مهاجم مانشستر يونايتد الإنكليزي، أرتورو فيدال لاعب وسط برشلونة الإسباني والمهاجم ادورادو فارغاس.

قال "نحن أقوياء جدا من الناحية الذهنية مع مهاجمين من مستوى عالمي يرتقون الى مستوى بطولات مماثلة".

