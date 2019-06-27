مدرب تونس: لدينا مباراة مصيرية ضد مالي.. و"توقيت" اللقاء سيضعنا أمام مشكلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد الفرنسي الآن جريس المدير الفني لمنتخب تونس أن الانتقادات التي يتعرض لها ما هي إلا جزء من عمله، لافتًا إلى أن التاهل غلى دور الـ16 هو الأهم في الوقت الحالي.

ويلتقي المنتخب التونسي مع نظيره المالي في تمام الرابعة والنصف عصر غد الجمعة في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة قال جريس: "علينا حصد ما عملنا عليه خلال مباريات الإعداد أمام كرواتيا والعراق والأداء القوي الذي ظهرنا عليه".

وأضاف: "علينا تقديم الجانب العملي على الجانب الشخصي، ولابد من تحقيق نتيجة إيجابية ، أعرف لاعبي منتخب مالي الذي سبق ودربته".

وتابع: "تابعت مباراة منتخب مالي أمام موريتانيا، لقد قدم أداء رائع في المباراة الأولى ترشحه للذهاب بعيدًا في البطولة .

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وواصل: "الانتقادات هي جزء من عملي لن اتناقش فيها، ولن أهتم حاليًا بها ، هناك مباراة هامة ومصيرية غدًا وعلينا أن نبتعد عن ما يشغلنا من انتقادات والتركيز على الفوز ولا غيره .

وأكمل: "بالتأكيد درجة حرارة الجو ستكون في الحسبان لأننا سنلعب في أجواء حارة جدًا وهو ما يضعنا أمام مشكلة".

وأتم : الترشح للدور الثاني هو المهم الأن دون النظر الي ترتيب الصعود ".

المنتخب التونسي استهل مشواره في البطولة بالتعادل أمام أنجولا بهدف لكل منهما.

جدير بالذكر أن المنتخب التونسي يحتل المركز الثالث في جدول المجموعة الخامسة برصيد نقطة واحدة، بينما يتصدر المنتخب المالي الترتيب.