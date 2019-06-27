ملف تفاعلي .. كل ما تريد معرفته عن صلاح ومنافسيه فى " العشرة الكبار"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: تحظي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بمشاركة نجوم من العيار الثقيل قد يذهب اثنين منهم بعيداً فى نسخة البطولة الاستثنائية . ويتقدم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وبطل أوروبا نجوم البطولة ويطارده زميله ساديو ماني المرشحين المحتملين على جائزة الأفضل فى القارة لهذا العام والمرشحين للدخول فى قائمة الأفضل العالم فى صراع البالون دور. الخليج 365 يقدم أرقام وسيرة النجوم العشرة المشاركين ببطولة الأمم الأفريقية خلال الملف التفاعلي الموفق ، وما عليك سوي الضغط على اسم اللاعب من القائمة لإطلاع على سيرته وأرقامه والمعلومات الخاصة به.

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