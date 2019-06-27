"فخورة بالنساء المصريات" .. الفتاة المكسيكية تكشف علاقتها مع وردة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

كشف العارضة المكسيكية التي نشرت مقطع الفيديو المخل الذي تسبب في الإطاحة باللاعب عمرو وردة من قائمة المنتخب قبيل مباراته يوم الأربعاء أمام الكونغو الدموقراطية، عن طبيعة وحجم علاقتها بنجم باوك اليوناني.

وكتبت "جيوفانا فال" على تويتر تقول إنها لم تدخل في علاقة مع وردة ولم يتقابلا من قبل، مضيفة أن تواصلهما كان عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وقالت "أو أرغب في إيذاءه،" محملة الجمهور مسؤولية توجيه "الاساءات" إلى وردة بعد أن تداول مستخدمون المقطع المصور على الشبكات الاجتماعية مطالبين باستبعاده من الفراعنة.

وأعربت عن شكرها للمرأة المصرية على ما قالت "دعمها لي فى أزمتي".

قالت عارضة الأزياء، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنها لا تفهم أسباب هذه الانتقادات.

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وأضافت جيوفانا "لا أفهم الأشخاص الذين يقولون إنني دمرت حياة عمرو وردة، عذرا، لكنني لا أتحرش جنسياً بالعديد من النساء".

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم استبعاد وردة من المنتخب ظهر اليوم، الأربعاء وقبل ساعات مباراة الكونغو في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى في بطولة الأمم الأفريقية المقامة في القاهرة.

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