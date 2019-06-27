صلاح أبرزهم.. كيف دعّم لاعبو المنتخب وردة ضد قرار استبعاده من كأس الأمم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365

حرص العديد من لاعبي المنتخب الوطني على تقديم الدعم والمساندة لزميلهم عمرو وردة بعد قرار هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم باستبعاد لاعب باوك اليوناني من معسكر الفراعنة المقامة حاليًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وكانت أزمة قد أثيرت في معكسر الفراعنة عقب مباراة زيمبابوي بالجولة الافتتاحية للكان بعد نشر إحدى العارضات رسائل بينها وبين وردة، ثم تطور الأمر لاتهام اللاعب بالتحرش ضد الأخرى، الأمر الذي أدى إلى استبعاده من المعسكر.

عقب خوض الفراعنة مباراة الكونغو مساء أمس الأربعاء والفوز بهدفين دون رد، طلب قائد الفراعنة أحمد المحمدي ومحمد صلاح نجم ليفربول والعديد من اللاعبين من هاني أبوريدة الإبقاء على وردة في المعسكر والعفو عنه.

واحتفل المحمدي بهدفه بالتوجه إلى الجماهير مشيرًا إلى رقم اللاعب "22" في إشارة لدعمه، كما قام باهر المحمدي بحمل قميصه عقب تسجيل الفراعنة الهدف الأول.

وردة نشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك أعرب خلاله عن أسفه لما حدث كما وعد بعدم تكرار أي فعل يؤذي أحدا.

محمد صلاح، أحمد حجازي، وليد سليمان وغيرهم من اللاعبين حرصوا على كتابة تدوينات عبر حساباتهم الرسمية على موقع تويتر كنوع من الدعم للاعب.

محمد صلاح

قال نجم ليفربول: "أؤمن أن الكثيرين من الذين يرتكبون الأخطاء يمكنهم أن يصبحوا أفضل، ولا يجب أن يتم إرسالهم فوراً إلى المقصلة باعتبارها أقصر طريق".

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أحمد حجازي

وكتب مدافع وست بروميتش: "التعلم من الخطأ وعدم تكراره شيء جيد والمسامحة فيه وإعطاء فرصة ثانية شيء عظيم".

وليد سليمان

مين فينا مبيغلطش ومين فينا معصوم من الغلط ، ربنا كبير وبيغفر مهما كانت الذنوب والزلات وقال في كتابه " ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ"

وأضاف الحاوي: "ربنا رحيم بينا وإحنا كعباد لازم نكون رحماء ببعض".

شريف إكرامي

حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر كتب: "لا شك أن خطأ عمرو ورده كبير وأنه نال عقابا قاسيًا لكن رجاءً تذكروا فقط أن كُلُنا بشر".

وأضاف: "كُلُنا خطَّاؤون منا من يستره الله ومنا من يُبتلي بعدم الستر، فكونوا رُحماء بأخطاء الآخرين يرحمكم الله".

عمرو طارق

قال: "بما إنى بره المعسكر والمنتخب ممكن أتكلم فى الموضوع، طبعا اللى حصل مرفوض شكلا وموضوعا، بس بجد كفايه!عيب إحنا جدعان ومصريين وبنستر بعض، إيه القسوة والشماتة دى!".

وأضاف: "الناس نسيت نفسها فعلا! أنا شفت ناس بعينى قاسين جدا وأنا أعرف عنهم بلاوى! عيييب بجد".