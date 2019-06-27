لاعب الأهلي يكشف لمصراوي موقفه من العودة بعد إعارته للجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

أكد أحمد حمدي لاعب فريق النادي الأهلي والمعار لصفوف الجونة، أنه لم يتلق أي اتصالات من جانب مسئولي الكرة بالقلعة الحمراء بشأن عودته مجددًا للفريق في الموسم الجديد.

وكان أحمد حمدي انتقل إلى فريق الجونة على سبيل الإعارة منذ يناير الماضي رفقة الثلاثي أحمد ياسر ريان وأكرم توفيق ومحمود الجزار.

وأضاف حمدي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" :"إعارتي تنتهي عقب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في ختام الدوري، بعدها سأعود من أجل معرفة مصيري".

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وتابع :"نادي الجونة يرغب في تجديد إعارتي وأنا لا أمانع من الاستمرار لأنني بحاجة للمشاركة مع المنتخب الأوليمبي في التصفيات المؤهلة للأولمبياد المقبلة".

وواصل :"أمتلك بعض العروض المحلية إلا أنها ليست رسمية، وعقدي مع الأهلي ممتد لموسمين".

وأنهى :"جهاز الكرة لم يتواصل معي منذ خروجي للإعارة بالجونة باستثناء سيد عبد الحفيظ مدير الكرة ربما بسبب انشغالهم بضغط المباريات بالدوري ودوري أبطال أفريقيا".

ولعب حمدي صاحب الـ21 عامًا 14 مباراة خلال الموسم الحالي أحرز خلالها هدفًا وصنع اثنين.