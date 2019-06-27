ريال مدريد على بعد خطوة من لاعب وسط جديد

أكدت صحيفة تيليغراف الهولندية أن ريال مدريد صرف النظر عن ضم لاعب الوسط الفرنسي الدولي بول بوبغا. ووفقا للصحيفة فإن النادي الأبيض العاصمي عرض 50 مليون يورو لضم لاعب الوسط الشاب من صفوف أياكس أمستردام. وطلب أياكس 60 مليون يورو للموافقة على رحيل لاعب الوسط الهولندي الدولي عن صفوفه. وودعت الصحيفة الهولندية لاعبها بكلمة “وداعا” لتؤكد أن فان دي بيك يقترب بقوة من اللعب بجانب هازارد ويوفيتش وراموس في صفوف ريال مدريد في الموسم المقبل.

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