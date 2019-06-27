رسميا..برشلونة يعلن عن تعاقده مع حارس فالنسيا في صفقة تبادلية بـ سيليسين

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن تعاقده مع الحارس البرازيلي نوربيرتو مورارا نيتو لاعب فريق فالنسيا، في صفقة تبادلية مع حامي عرين البلوجرانا السابق جاسبر سيليسين.

ونشر نادي برشلونة على حسابة الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي"تويتر"، صورة للحارس مرحبًا به، ليكون بديل الألماني أندريه تير شتيجن.

وإستطاع النادي الكتالوني إنهاء صفقة الحارس الإيطالي بقيمة 26

مليون يورو لمدة أربع سنوات، بالإضافة إلى 5 ملايين متغيرات، وبلغ قيمة الشرط الجزائي 200 مليون يورو.

وكان جاسبر سيليسين قد أكمل إنتقاله إلى فالنسيا في الأيام الأخيرة بصفقة بلغت قيمتها 36 مليون يورو، في عقد يمتد لخمس أعوام.

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ولعب نيتو لأندية عديدة قبل إنتقاله إلى برشلونة، بدأها مع فيورنتينا الإيطالي لمدة 4 سنوات، وشارك في 101مباراة وإستقبل خلالها 113 هدفا، وإرتدى الحارس الإيطالي قميص نادي يوفينتوس موسمين، إستطاع فيهم تحقيق الدوري الإيطالي مرتين، وبطولتين كأس إيطاليا،وبطولة السوبر الإيطالي.

ولعب نوربيرتو مورارا الشهير ب " نيتو" بقميص فالنسيا لمدة عامين، وخاض رفقة الخفافيش 80 مباراة، وإستقبلت شباكه 82 هدفا، وحقق معهم بطولة كأس أسبانيا، أمام ناديه الجديد برشلونة.