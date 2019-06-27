استمرار مصطفى عزام منسقا لمباريات ستاد القاهرة

قرر المهندس هاني أبو ريدة رئيس اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية استمرار تكليف د. مصطفى عزام مساعد رئيس اللجنة منسقا لجميع مباريات البطولة التي تقام بستاد القاهرة ، بعد نجاح مهمته أمس خلال مباراتي أوغندا مع زيمبابوي والكونغو مع مصر.

وكان د. عزام قد قدم صباح اليوم تقريرا شاملا للمهندس هاني أبو ريدة عن تنظيم الأمس الذي اعتمد على

توزيع أعضاء اللجنة المنظمة والمتطوعين على الاستاد بالتنسيق مع جميع القطاعات الأمنية ، مربوطة بغرفة عمليات ، مما سهل تذليل أية مشكلات قبل أن يشعر بها أحد.

وأشار مساعد رئيس اللجنة المنظمة إلى أن الترتيبات التي وضعت بدقة انعكست على ملعب المباراة الذي بدا عالميا ، مثمنا على مبادرة اللجنة المنظمة والمتطوعين بالقيام

بأنفسهم بتنظيف ستاد القاهرة بعد المباراتين حتى الثانية والنصف فجرا.

أضاف د. عزام أن لمحة جمع شمل أسرة بطفلها الذي تاه منها في المدرجات خلال المباراة دون أن يشعر أحد بالقصة كلها انعكاسا لدقة التنظيم والتواصل بين أعضاء فريق التنظيم ، موجها شكره للدكتور جهاد عامر رئيس لجنة المتطوعين التي بذلت جهدا مضاعفا في هذا الأمر ، اضافة إلى أمور تنظيمية عديدة مع جميع أعضاء اللجنة بقيادة المهندس هاني أبوريدة وجهد وعطاء كابتن محمد فضل مدير البطولة والمهندس أحمد مجاهد المنسق العام للبطولة.